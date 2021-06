Beurs Amsterdam trekt met Huvepharma weer buitenlands bedrijf

De Bulgaarse producent van geneesmiddelen en voedingssupplementen voor vee Huvepharma wil naar de beurs in Amsterdam. Daarmee trekt de beurs na het Poolse pakketkluizenbedrijf InPost en het Spaanse fintechbedrijf AllFunds weer een nieuwe onderneming van buiten de landsgrenzen.

Behalve de drie bedrijven gingen ook een aantal ‘special purpose acquisition companies’, of spacs recent naar de Amsterdamse beurs. Dat zijn lege beurshulzen die geld ophalen om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven. Ook dacht het Franse Vivendi aan een beursgang in Amsterdam van muziekdochter Universal Music. Maar dat is onzeker geworden, omdat Vivendi inmiddels praat met een in New York genoteerde spac.

Belangrijke reden voor de belangstelling voor een notering aan het Damrak is de brexit, weet analist Jos Versteeg. “Daarbij zijn geen afspraken gemaakt over financiĆ«le markten en daarom zijn er wat zaakjes nog niet geregeld. Amsterdam profiteert daar behoorlijk van.” De interesse vanuit het buitenland is leuk voor Amsterdam, vindt Versteeg. “Het wordt allemaal wat groter en internationaler. Maar beleggers en analisten zijn zo internationaal georiĆ«nteerd, die kijken daar nauwelijks naar”, aldus de analist van InsingerGillissen.

Huvepharma wil zo’n 300 miljoen euro ophalen met de beursgang. Met dat geld wil het bedrijf uit Sofia zijn groei versnellen en een deel van de schulden afbetalen. Vorig jaar had Huvepharma een omzet van 588 miljoen euro met een bedrijfswinst van 167 miljoen euro. Een datum voor de beursgang is nog niet bekend.