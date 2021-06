‘Crisissteun ECB moet eind maart volgend jaar stoppen’

De discussie over wanneer de Europese Centrale Bank (ECB) zijn crisissteun moet afbouwen, komt weer op gang. De gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank heeft aangeven dat het speciale noodopkoopprogramma van obligaties van de ECB wat hem betreft eind maart volgend jaar echt klaar moet zijn.

De ECB pompt momenteel maandelijks nog miljarden in de economie van de eurozone om het herstel uit de coronacrisis te stutten. Volgens Robert Holzmann, die als centralebankhoofd van een lidstaat ook een van de beleidsmakers is bij de ECB, zou alleen een nieuwe ernstige golf van coronabesmettingen nog een reden zijn om langer door te gaan met de steun.

De Oostenrijker wil de centrale bank uit Frankfurt dus strikt houden aan de bewoordingen uit de officiƫle uitleg hierover, die de ECB de laatste maanden telkens opneemt in zijn rentebesluiten. Het noodopkoopprogramma zou nog zeker tot eind maart volgend jaar worden doorgezet, en in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is. De instelling herhaalde dit afgelopen week nog.

Maar niet iedereen bij de ECB vindt dat er nu al conclusies kunnen worden getrokken. ECB-president Christine Lagarde stelde in een interview dat het volgens haar nog “veel te vroeg” is om hierover te debatteren. De ECB was vorige week in zijn nieuwe groeiverwachtingen al erg optimistisch over het herstel van de eurozone. Maar toen was de consensus bij de beleidsmakers ook om voorlopig niks aan het monetaire beleid te veranderen.

Daarbij speelt mee dat de sterke toename van de inflatie van de laatste tijd waarschijnlijk van tijdelijke aard is. Dat het algehele prijspeil in het eurogebied flink oploopt, heeft onder meer te maken met de olieprijzen. Die lopen nu flink op, terwijl ze in de vergelijkbare maanden vorig jaar juist hard kelderden.