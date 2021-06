‘Franse economie begin 2022 terug op niveau van voor corona’

De Franse economie zal begin 2022 weer helemaal terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Dat denkt de Franse centrale bank. Volgens de bank zorgen de versoepeling van de coronamaatregelen en de snellere vaccinatiecampagnes voor een sterker economisch herstel dan eerder gedacht.

De prognose voor de economische groei van Frankrijk voor dit jaar wordt opwaarts bijgesteld naar 5,8 procent, van een eerdere voorspelling van 5,4 procent. Voor volgend jaar wordt nu op een plus van 4,1 procent gerekend. Dat was 3,8 procent bij een raming in maart.

De Franse centralebankgouverneur Fran├žois Villeroy de Galhau zegt dat de economie van zijn land duidelijk aan het versnellen is, geholpen door de sterkere consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen. Volgens hem wijst dat op vertrouwen in het economisch herstel bij consumenten en bedrijven.