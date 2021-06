Greenyard verkoopt Nederlandse paddenstoelenverwerker

De Belgische groente- en fruithandelaar Greenyard verkoopt zijn Nederlandse onderdeel dat paddenstoelen verwerkt aan de Poolse investeerder Cornerstone Investment Management. Greenland Prepared Netherlands levert het bedrijf 17 miljoen euro op.

Het in het Limburgse Velden, vlakbij Venlo gevestigde bedrijf specialiseert zich in de verwerking van verse paddenstoelen. Die worden dan ingeblikt of in potjes geleverd aan klanten over de hele wereld.

Greenyard is een grote speler op het gebied van groente en fruit. Het bedrijf levert onder meer conserven, maar ook voorverpakte en gesneden groente aan klanten als supermarkten.