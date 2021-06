Miljardenstrop dreigt voor Unilever in Brazilië

Levensmiddelenconcern Unilever moet in Brazilië mogelijk miljarden betalen. De belastingdienst van het land claimt in totaal 2,9 miljard euro. Een groot deel daarvan zou zijn vanwege vermeende belastingontduiking in het land bij een herstructurering in 2001.

Daarnaast lopen er nog voor 648 miljoen euro aan rechtszaken in het land met betrekking tot belastingkwesties. Dan gaat het onder andere over het al dan niet dubbel betalen van belastingen.

NRC Handelsblad diepte de kwestie als eerste op uit het jaarverslag over 2020. Unilever zou de herstructurering hebben aangegrepen om belastingen te ontwijken. Unilever kreeg eerder gelijk van de rechter, maar in 2013 werd een nieuwe zaak aangespannen

Volgens Unilever is de kans klein dat de belastingautoriteiten hun gelijk gaan krijgen, zo wordt in het jaarverslag vermeld. Maar er is volgens het bedrijf ook geen garantie dat de claim van tafel gaat.

De kwestie zal volgens Unilever nog wel maanden zo niet jaren in beslag nemen.