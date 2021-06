Texanen gevraagd stroomverbruik te verlagen vanwege hittegolf

De uitbater van het stroomnetwerk in Texas heeft consumenten gevraagd het elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te beperken omdat de Amerikaanse staat gebukt gaat onder een hittegolf en meerdere energiecentrales platliggen voor onderhoudswerkzaamheden.

Het verzoek komt van netwerkbeheerder Electric Reliability Council of Texas. Centrales met een gezamenlijk vermogen om ongeveer 2,2 miljoen huishoudens in de staat van stroom te voorzien liggen stil voor reparatiewerkzaamheden, terwijl in grote Texaanse steden als Dallas en Houston de temperaturen deze week naar verwachting oplopen naar bijna 40 graden. Volgens de netwerkbeheerder zal worden onderzocht waarom zoveel centrales tegelijk uit dienst zijn.

Begin dit jaar werd Texas juist nog getroffen door een zware winterstorm en strenge vrieskou die voor stroomuitval en andere grote problemen zorgden. Er kwamen ongeveer honderd mensen om in Texas door de extreme kou.