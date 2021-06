‘Werknemers Schiphol vrezen chaos op luchthaven bij zomerdrukte’

Werknemers op Schiphol vrezen voor chaos als het vliegverkeer weer op gang komt na de versoepeling van de coronaregels, zegt vakbond FNV. Tijdens de coronacrisis zijn veel beveiligers, afhandelaars en buschauffeurs naar huis gestuurd. Daardoor dreigt een personeelstekort, maar ook is veel ervaring verdwenen van hoe zaken werken op de luchthaven.

FNV vreest samen met het personeel dat die combinatie van factoren tot meer incidenten kan leiden. “Er kunnen vliegonveilige situaties ontstaan”, waarschuwt campagneleider Joost van Doesburg. Volgens hem heeft ook Europees luchtvaartagentschap EASA daar al voor gewaarschuwd.

Volgens FNV heeft de mogelijke chaos te maken met de vele flexwerkers op de luchthaven. Daar loopt de vakbond al langer tegenaan.

Schiphol laat in een reactie weten dat er voldoende mensen in dienst zijn om de toename van het vliegverkeer in goede banen te leiden. “Tijdens de reorganisatie hebben we daar rekening mee gehouden”, zegt een woordvoerster. “We hebben goed contact met luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en beveiligingsbedrijven en onze overtuiging is dat wij, ondanks de impact die corona heeft gehad op de bedrijfsvoering, alles op orde hebben om ieders reisbeleving zo goed mogelijk te maken.”