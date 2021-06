Activisten naar EU-hof tegen oliewinning in Arctisch Noorwegen

Noorse klimaatactivisten stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om zo oliewinning in het noordelijke deel van Noorwegen tegen te gaan. Volgens hen schenden nieuwe olieboringen in het Arctische deel van Noorwegen de mensenrechten.

De activisten worden gesteund door de milieubewegingen Greenpeace en Young Friends of the Earth in de zaak bij het EHRM. Zij stellen dat de plannen voor nieuwe olieboringen de toekomst van jonge mensen in gevaar brengen vanwege de klimaatcrisis. Ook wordt het bestaan van de inheemse Sami-bevolking in het noorden van Noorwegen in gevaar gebracht door schade aan het milieu en klimaatverandering, zeggen ze. Het gaat bijvoorbeeld om olieboringen in het Noorse deel van de Barentszzee.

Noorwegen vecht al langere tijd een juridische strijd uit met milieugroeperingen over boringen in het Noordpoolgebied. In december verwierp het Noorse hooggerechtshof nog een zaak, waardoor er geen juridische mogelijkheden in Noorwegen meer zijn. Daarom wordt naar het EHRM gestapt. Het hof in Straatsburg is een orgaan van de Raad van Europa waar Noorwegen lid van is. De uitspraken van het hof zijn bindend. Het is overigens wel de vraag of de zaak in behandeling wordt genomen door het hof.

“We moeten nu actie ondernemen om onherstelbare schade aan het klimaat en ecosystemen zoveel mogelijk te beperken en het levensonderhoud voor toekomstige generaties te beschermen”, aldus een van de activisten. Ook in de Noorse politiek is er toenemende druk om de olie- en gaswinning aan banden te leggen, maar de regering heeft hier geen oren naar en zegt voorlopig door te gaan met nieuwe projecten. Noorwegen is de belangrijkste producent van olie en gas van West-Europa.