AEX zet opmars voort, Philips toont herstel na terugroepactie

Op de Amsterdamse beurs werd dinsdag de opmars voortgezet. Het optimisme over de heropening van de economie bleef de aandelenhandel ondersteunen. Philips veerde weer op na het forse koersverlies een dag eerder, dat werd veroorzaakt door een kostbare terugroepactie van het zorgtechnologieconcern. Daarnaast wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint. Ondanks de sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten lijken beleggers ervan overtuigd dat de Fed het stimuleringsbeleid nog niet zal gaan afbouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 733,82 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 1070,10 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Londen won 0,4 procent. De Britse regering heeft zoals verwacht het opheffen van de lockdown in Engeland met vier weken uitgesteld tot 19 juli.

Philips behoorde met een winst van 1,5 procent tot de sterkste stijgers in de AEX. Het aandeel zakte een dag eerder nog ruim 4 procent doordat het bedrijf meer geld opzij moest zetten voor de wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. Prosus daalde 0,6 procent. De techinvesteerder heeft voor 212 miljoen euro een meerderheidsbelang genomen in de Nederlandse onderneming GoodHabitz, een aanbieder van onlinetrainingen voor bedrijven.

In Parijs klom vliegtuigbouwer Airbus 0,9 procent. De Europese Unie en de Verenigde Staten staan op het punt om hun conflict over subsidies aan de luchtvaartindustrie bij te leggen. De EU en de VS beschuldigen elkaar al zeventien jaar over en weer van het oneerlijk bevoordelen van hun vliegtuigfabrikanten.

Lufthansa steeg 0,8 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij presenteerde zijn doelen voor 2024 en kondigde aan een kapitaalverhoging te overwegen. Lufthansa verwacht dat het aantal passagiers in augustus weer op ongeveer 55 procent zal uitkomen ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis.

Hennes & Mauritz (H&M) verloor 1 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen heeft in de eerste twee weken van juni weer meer verkocht dan voor de coronacrisis dankzij de heropening van de winkels. De omzet in het tweede kwartaal viel wel lager uit dan gehoopt.

De euro was 1,2138 dollar waard, tegen 1,2120 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 71,08 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 73,12 dollar per vat.