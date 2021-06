Damrak lijkt herstelrally voort te zetten

Op de Amsterdamse beurs lijkt de herstelrally dinsdag te worden voortgezet. Het optimisme over de heropening van de economie blijft de aandelenhandel ondersteunen. Beleggers verwerken ook de nieuwe recordstanden van de Amerikaanse S&P 500-index en de techgraadmeter Nasdaq. Daarnaast wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint. Ondanks de sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten lijken beleggers ervan overtuigd dat de Fed het stimuleringsbeleid nog niet zal gaan afbouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 1 procent in de plus. In China, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, gingen de beurzen omlaag.

De aandacht blijft ook uitgaan naar de ontwikkelingen rond het coronavirus. De Britse regering heeft zoals verwacht het opheffen van de lockdown in Engeland met vier weken uitgesteld. Daar hadden op 21 juni alle beperkingen op sociale contacten moeten vervallen. De Britten maken zich zorgen over de snelle verspreiding van de uit India afkomstige Delta-variant van het virus. Het uitstel moet de autoriteiten in staat stellen om miljoenen extra mensen een tweede vaccindosis te geven voordat de beperkingen worden opgeheven.

Ook houden beleggers de virusuitbraak in Zuid-China in de gaten. Strenge coronamaatregelen in de containerhavens in dat gebied zorgen voor ernstige verstoringen van de scheepvaart. Lokale autoriteiten hebben de werkzaamheden in de havens flink beperkt en daardoor is de grootste achterstand ontstaan sinds ten minste 2019.

In Frankfurt staat Lufthansa in de belangstelling. De Duitse luchtvaartmaatschappij presenteerde maandagavond de doelen voor 2024 en kondigde aan een kapitaalverhoging te overwegen. Lufthansa verwacht dat het aantal passagiers in augustus weer op ongeveer 55 procent zal uitkomen ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis.

De euro was 1,2126 dollar waard, tegen 1,2120 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 71,05 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 73,07 dollar per vat.