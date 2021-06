Emirates sluit boekjaar af met een miljardenverlies

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft haar boekjaar 2020-2021 afgesloten met een verlies van 6 miljard dollar. De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten kampte net als de rest van de sector met een grote terugval in passagiers als gevolg van de coronamaatregelen en reisrestricties. Een jaar eerder resteerde er nog een winst van 456 miljoen dollar.

Emirates zag de omzet in de twaalf maanden tot en met maart dit jaar met 66 procent dalen tot 9,7 miljard dollar. Om de crisis door te komen kreeg Emirates 3,1 miljard dollar steun van de regering van Dubai, de enige aandeelhouder van het concern. De vrachtdivisie presteerde wel goed.

Volgens sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, die aan het hoofd van de maatschappij staat, heeft Emirates een aantal lastige beslissingen moeten nemen. Voor het eerst in het bestaan van de maatschappij moest er ook gedwongen afscheid genomen worden van personeel om de kosten omlaag te krijgen. Het personeelsbestand is met bijna een derde gedaald tot 75.145 werknemers.

Verder heeft Emirates werk gemaakt van kostenbeheersing, waarbij met toeleveranciers werd onderhandeld over contracten. Ook werden werkprocessen aangepakt en werd de vloot vliegtuigen verkleind. Alles bij elkaar leveren de inspanningen die zijn gedaan Emirates op jaarbasis een besparing van ruim 2 miljard dollar op. Ondertussen investeerde Emirates ook in nieuwe vliegtuigen en andere voorzieningen. Daarmee was een bedrag van 1,3 miljard dollar gemoeid.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum hoopt op een snel herstel uit de crisis, al erkent hij dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan. De maatschappij heeft nog een bestelling van 200 nieuwe vliegtuigen uitstaan. Aan dat orderboek wordt volgens de topman niet getornd.