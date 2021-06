Eneco gaat voor 2035 gascentrales sluiten of ombouwen

Eneco wil voor 2035 al zijn grote gasgestookte centrales sluiten of ombouwen. Het energiebedrijf wil tegen die tijd geen CO2 meer uitstoten en volledig klimaatneutraal opereren. Daarmee wordt de bestaande ambitie vervroegd met vijftien jaar.

Eneco wil dat de eigen activiteiten en alle geleverde energie aan klanten klimaatneutraal wordt om de opwarming van de aarde te beperken. Dat is ook afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat door bijna tweehonderd landen is ondertekend. De landen spraken af om de ​​stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van de eeuw te beperken tot ruim onder de 2 graden, het liefst tot hooguit 1,5 graad. Eneco profileerde zich al langer als een duurzaam energiebedrijf.

“Het is niet alleen een ambitie maar ook een plan met concrete doelen”, zegt topman As Tempelman. Zo wil het bedrijf 300.000 extra woningen en gebouwen aansluiten op een warmtenet of warmte-koudenet voor 2035. Om de aanschaf van duurzame middelen als warmtepompen of isolatie te stimuleren worden financieringsmogelijkheden aangeboden. Het bedrijf wil per 2025 stoppen met de verkoop van losse gasgestookte cv-ketels. Dan worden onder meer ketels die klaar zijn om over te stappen op waterstof aangeboden.

De middelgrote centrales van het bedrijf gaan “naar alle waarschijnlijkheid” sluiten. Voor de drie grote gascentrales van Eneco wordt naar ombouw gekeken. Zo wordt onderzocht of de elektriciteitscentrale Enecogen op de Maasvlakte op groen gas of groene waterstof kan draaien in plaats van op aardgas. Tempelman verwacht dat de werkgelegenheid de komende jaren zal toenemen bij Eneco, ondanks dat er mogelijk centrales gaan sluiten. Sommige medewerkers zullen zich wel moeten omscholen.

Eerder maakte Eneco al bekend de eigen duurzame productiecapaciteit bijna te willen verdubbelen naar ongeveer 3200 megawatt in 2025. Het bedrijf gaat ook flink investeren in nieuwe warmtebronnen als geothermie, aquathermie, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte. Het bedrijf investeert tot 2025 ruim 2 miljard euro in al deze projecten.

Eneco kwam vorig jaar in Japanse handen met de overname door de Japanse bedrijven Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power.