Hoekstra voorspelt ‘hele goede zomer’ voor economie

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra deelt het optimisme van onder andere De Nederlandsche Bank (DNB) over de economische vooruitzichten voor de komende tijd. “Die economie gaat echt als een dolle weer draaien”, voorspelt hij, aangezien de meeste coronabeperkingen waarschijnlijk eind deze maand tot het verleden behoren.

Hoekstra wijst erop dat de economie nu al tekenen van herstel laat zien. Nederlanders hebben tijdens de crisis “tientallen miljarden” opgepot, geld dat “inmiddels zijn weg weer vindt naar de winkelstraten, naar cafés.” Hij is ervan overtuigd dat dit zal doorzetten “en dat we in economisch opzicht echt een hele goede zomer tegemoet gaan”.

Dat neemt niet weg dat al tijdens de kabinetsformatie afspraken gemaakt moeten worden over het herstel op de langere termijn. Veel bedrijven kampen bijvoorbeeld nog met schulden die ook bij economische rugwind niet zomaar even kunnen worden afgelost. Sommige vraagstukken kunnen niet wachten tot er een nieuw kabinet zit, vindt ook Hoekstra.

Over de formatie wilde de CDA-leider na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer en VVD-leider Mark Rutte opnieuw weinig loslaten. Het gaat nog altijd vooral over de inhoud, maar ook over welke coalitie gevormd kan worden. “Vervolgens is de vraag voor alle partijen, zeker die van mij: denk je dat je daar aan deel moet nemen of niet?”