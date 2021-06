Just Eat Takeaway wint op Damrak, AEX scherpt record aan

De aandelenbeurs in Amsterdam heeft dinsdag de recordstand van een dag eerder verder aangescherpt. De AEX-index eindigde licht hoger. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste winnaar bij de hoofdfondsen. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft een grote overname op de Amerikaanse markt succesvol afgerond.

De AEX-index won 0,1 procent tot 730,98 punten. Middelgrote beursfondsen waren minder in trek op het Damrak. De MidKap ging 0,8 procent omlaag tot 1061,61 punten. Elders in Europa was de stemming vooral positief, met winsten tot 0,4 procent voor de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs.

Op de aandelenmarkten wordt vooral uitgekeken naar de uitkomst van de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve op woensdag. De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde vorig jaar in reactie op de coronacrisis de rente en kocht massaal obligaties op om de economie te stimuleren. Nu de Amerikaanse economie sterk herstel toont en de inflatie ook oploopt, komt de vraag op wanneer de Fed deze steun zal afbouwen.

Just Eat Takeaway eindigde 1,5 procent hoger. Het Nederlands-Britse concern heeft de overname van het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub afgerond. Door de samensmelting ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China. Shell volgde met een winst van net geen 1,5 procent, geholpen door oplopende olieprijzen.

Prosus verloor 1,4 procent. De techinvesteerder heeft voor 212 miljoen euro een meerderheidsbelang genomen in de Nederlandse onderneming GoodHabitz, een aanbieder van onlinetrainingen voor bedrijven. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een min van ruim 4,8 procent.

In Parijs steeg vliegtuigbouwer Airbus 0,6 procent. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een compromis gesloten over hun al zeventien jaar durende conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. De twee grootmachten bevriezen hun wederzijdse strafmaatregelen voor vijf jaar. In die periode gaan ze een oplossing zoeken voor hun geschil.

Lufthansa verloor rond de 3 procent in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern presenteerde zijn doelen voor 2024 en kondigde aan een kapitaalverhoging te overwegen. Hennes & Mauritz (H&M) zakte bijna 3 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen heeft in de eerste twee weken van juni weer meer verkocht dan voor de coronacrisis, dankzij de heropening van de winkels. De omzet in het tweede kwartaal viel wel lager uit dan gehoopt.

De euro stond op 1,2127 dollar, tegen 1,2120 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 71,75 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 73,65 dollar per vat.