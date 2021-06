Mondkapjesfabrieken VS dicht vanwege dalende vraag

Vanwege de mindere vraag naar mondkapjes sluit het Amerikaanse conglomeraat Honeywell twee fabrieken waar de zogenoemde N95-gezichtsmaskers worden geproduceerd. Het gaat om de fabriek in Smithfield waar zo’n 470 mensen werken en een fabriek in Phoenix waar 700 mensen aan de slag zijn.

Met de verdere uitrol van vaccinaties in de VS bouwen deelstaten geleidelijk aan ook de mondkapjesverplichting af. Volgens Honeywell leidt dat tot een “spectaculaire daling” van de vraag naar de maskers.

Het bedrijf zal nog wel mondmaskers blijven produceren in zijn nieuwe efficiƫntere fabriek nabij Phoenix. Honeywell had vorig jaar de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondmaskers, juist opgeschroefd na de uitbraak van de pandemie. Destijds was er nog sprake van een tekort.