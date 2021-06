Optimisme over coronaherstel blijft beurzen steunen

De Europese beurzen gingen dinsdag verder omhoog. Het optimisme over het economische herstel van de coronacrisis bleef de aandelenhandel ondersteunen. Daarnaast wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint. Ondanks de sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten lijken beleggers ervan overtuigd dat de Fed het stimuleringsbeleid nog niet zal gaan afbouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 732,03 punten, na het nieuwe slotrecord op maandag. Ook de Duitse DAX (plus 0,6 procent) bereikte een nieuw recordniveau. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent. De MidKap bleef achter met een min van 0,4 procent tot 1065,23 punten. Winkelvastgoedfonds Eurocommercial Properties was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 2,1 procent.

Just Eat Takeaway was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1,5 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft de overname van het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub afgerond. Door de samensmelting ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China. Philips (plus 0,8 procent) veerde wat op na het forse koersverlies een dag eerder, dat werd veroorzaakt door een kostbare terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur van het zorgtechnologieconcern.

Prosus verloor 0,7 procent. De techinvesteerder heeft voor 212 miljoen euro een meerderheidsbelang genomen in de Nederlandse onderneming GoodHabitz, een aanbieder van onlinetrainingen voor bedrijven. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een min van ruim 2 procent.

In Parijs steeg vliegtuigbouwer Airbus dik 1 procent. De Europese Unie en de Verenigde Staten staan op het punt om hun conflict over subsidies aan de luchtvaartindustrie bij te leggen. De EU en de VS beschuldigen elkaar al zeventien jaar over en weer van het oneerlijk bevoordelen van hun vliegtuigfabrikanten.

Lufthansa verloor 1 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij presenteerde zijn doelen voor 2024 en kondigde aan een kapitaalverhoging te overwegen. Hennes & Mauritz (H&M) zakte 2,1 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen heeft in de eerste twee weken van juni weer meer verkocht dan voor de coronacrisis dankzij de heropening van de winkels. De omzet in het tweede kwartaal viel wel lager uit dan gehoopt.

De euro stond op 1,2124 dollar, tegen 1,2120 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 71,13 dollar. Brentolie steeg ook 0,4 procent in prijs, tot 73,13 dollar per vat.