Ryanair: geen lange ban op vluchten door luchtruim Belarus

Ryanair is geen voorstander van een langere ban op vluchten door het luchtruim van Belarus. Dat zei topman Michael O’Leary van de Ierse maatschappij in het Britse parlement. Volgens hem is het juist belangrijk dat er vrijheid is om door het luchtruim van landen te vliegen.

De Europese en Britse autoriteiten hebben een veiligheidsrichtlijn uitgegeven voor maatschappijen om het luchtruim van Belarus te mijden, terwijl Belarussische maatschappijen niet langer door het luchtruim van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk mogen vliegen. De stap volgde na een gedwongen landing van een vlucht van Ryanair in de Belarussische hoofdstad Minsk op 23 mei. Daarbij werden een politieke dissident en diens vriendin opgepakt.

O’Leary zei wel voorstander te zijn van die strafmaatregelen tegen Belarus op kortere termijn, maar dat op de lange termijn de luchtvaartsector afhankelijk is van vrije toegang in luchtruimen want anders kan het internationale vliegverkeer worden geschaad. Daarnaast roept hij internationale autoriteiten op om garanties te vragen van Belarus en ook Rusland dat een gedwongen landing in de toekomst niet meer zal plaatshebben.

De internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA hekelde onlangs ook al de veiligheidsrichtlijn om vliegtuigen niet meer door het Belarussische luchtruim te laten vliegen. Politiek en luchtvaart moeten gescheiden te blijven, zei IATA-voorzitter Willie Walsh.