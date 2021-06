Techinvesteerder Prosus ziet heil in onlinetrainingen GoodHabitz

Techinvesteerder Prosus heeft zijn positie op de markt voor onlinetrainingen versterkt. De in Amsterdam genoteerde onderneming betaalde circa 212 miljoen euro voor een meerderheidsbelang in de aanbieder van onlinetrainingen GoodHabitz. Onder de paraplu van Prosus moet GoodHabitz verder kunnen groeien, zo is de gedachte.

GoodHabitz werd in 2011 opgericht en biedt zakelijke klanten een keur aan digitale lessen en cursussen. Momenteel zijn er daarvan 150 beschikbaar in acht talen. GoodHabitz richtte zich in eerste instantie op de Nederlandse markt, maar is sinds 2016 ook in andere landen actief.

Met behulp van Prosus moeten nieuwe markten worden aangeboord. Wat in het voordeel spreekt van GoodHabitz is volgens Prosus dat het bedrijf al een vrij grote speler is op de markt voor onlinecursussen en dat het al winst maakt.

Voor Prosus is de investering in GoodHabitz de derde investering in een Nederlands bedrijf in korte tijd. Eerder stak het concern al geld in broker BUX en mobiliteitsbedrijf Dott.