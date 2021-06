AEX stijgt licht in afwachting rentebesluit VS

De Amsterdamse AEX-index boekte woensdag een bescheiden winst. De andere Europese beurzen lieten eveneens kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Fed zal naar verwachting nog geen wijzigingen aanbrengen in het monetaire beleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de inflatie. Een aanhoudende stijging van het gemiddelde prijsniveau zou de Fed kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid eerder dan verwacht terug te draaien.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 733,26 punten. De MidKap verloor een fractie tot 1061,34 punten. Frankfurt daalde 0,2 procent en Parijs bleef ongewijzigd. De Londense FTSE-index won 0,1 procent. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in mei sterker dan verwacht opgelopen tot 2,1 procent en ligt daarmee boven de doelstelling van 2 procent van de Britse centrale bank.

Techinvesteerder Prosus en bierbrouwer Heineken waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 1,4 procent. Chipbedrijf ASMI sloot de rij met een min van 2,9 procent, in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. Staalfabrikant ArcelorMittal verloor 2,2 procent door tegenvallende macro-economische cijfers uit China, waar de industriële productie en de winkelverkopen in mei minder hard toenamen dan verwacht. Het herstel van de op een na grootste economie ter wereld lijkt daarmee aan vaart te minderen.

In de MidKap klom JDE Peet’s 1,2 procent. Het koffieconcern neemt het Australische Campos Coffee over. Het moederbedrijf van Douwe Egberts wil daarmee zijn positie in Australië versterken. Vorig jaar was Campos Coffee goed voor een jaaromzet van omgerekend 32 miljoen euro. Kunstmestproducent OCI won 1,1 procent. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor het aandeel. Fitnessketen Basic-Fit sloot de rij met een verlies van 1,9 procent.

Op de lokale Amsterdamse markt steeg VEON 3 procent. Het telecombedrijf heeft een meerderheidsbelang genomen in OTM, een technologisch platform voor het automatiseren en plannen van de inkoop van digitale advertenties in Rusland. Financiële details werden niet vermeld. In Brussel kelderde Colruyt 10 procent na een winstalarm van het Belgische supermarktconcern.

De euro stond op 1,2122 dollar, tegen 1,2127 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 72,25 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer op, 74,15 dollar per vat.