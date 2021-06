Beurzen New York lager na Fed-aankondiging over rentestappen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met minnen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder andere het rentebesluit van de Federal Reserve, en in het bijzonder de verklaring van de centralebankenkoepel dat de economie in de Verenigde Staten op stoom is en dat nagedacht kan worden over snellere afbouw van de coronasteunmaatregelen. Daarbij zal de rente eind 2023 twee keer zijn verhoogd, zo is de verwachting.

De Fed hield zijn rentes op het historische lage niveau van 0 tot 0,25 procent. Daar werd in de markten ook alom rekening mee gehouden, aangezien de bankenkoepel eerder zei geen rentestap tot in 2023 te verwachten. Dat ligt nu dus iets anders. Het aantal beleidsmakers dat nog weer een eerdere renteverhoging als mogelijke optie ziet, nam ook toe.

Voor beleggers betekent het afbouwen van steunmaatregelen doorgaans minder goed nieuws. Nu nog pompt de Fed miljarden in de markt via bijvoorbeeld de opkoop van obligaties. Daarin wil het dus ook gaan minderen De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een min van 0,8 procent op 34.033,67 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4223,70 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 14.039,68 punten.

De aandacht ging woensdag ook uit naar grote techbedrijven. Facebook kondigde aan een proef te starten met het tonen van advertenties in virtual reality-games op zijn Oculus Quest headset. Dat moet ervoor zorgen dat er met de hardware ook geld verdiend kan worden. Het aandeel Facebook verloor evengoed 1,7 procent.

Ook Apple (plus 0,4 procent) stond in de belangstelling. Apple-baas Tim Cook vreest voor de veiligheid en de privacy van iPhones als Apple aan strengere Europese regels moet voldoen. Apple zou dan onder meer gedwongen worden om gebruikers toe te staan software te installeren buiten de App Store van Apple om, het zogeheten sideloading.

Verder steeg de olieprijs kortstondig naar het hoogste niveau in 2,5 jaar. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden verder waren afgenomen. Daarnaast neemt de vraag naar olie toe en dit zal naar verwachting ook nog even aanhouden. Een vat Amerikaanse olie was bij slotbel evenwel 0,4 procent goedkoper op 71,85 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 74,05 dollar per vat.

De euro was 1,2101 dollar waard, tegenover 1,2117 dollar bij het slot van de Europese beurzen.