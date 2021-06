‘Chinese investeringen in Europa vorig jaar fors gedaald’

De investeringen van China in Europa zijn vorig jaar flink gedaald. Volgens een studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Rhodium Group en het Duitse Mercator Institute for China Studies namen de directe investeringen vanuit China in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vergeleken met 2019 met 45 procent af tot 6,5 miljard euro.

Daarmee liggen de Chinese investeringen in Europese bedrijven en projecten op het laagste niveau in tien jaar. De daling hangt volgens de studie samen met de coronacrisis, de strengere regels voor buitenlandse kapitaalstromen van de Chinese overheid en obstakels bij regelgeving in Europa als het gaat om investeringen van landen buiten de EU. Door die regelgeving gingen meerdere overnames door Chinese partijen niet door.

Duitsland is het belangrijkste Europese land voor Chinese investeringen, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers denken dat de oplopende spanningen tussen de EU en China over handel voor extra tegenwind kunnen gaan zorgen als het gaat om Chinese investeringen in Europa.