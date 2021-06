Heineken wijst op keuzevrijheid na ‘bottlegate’ op EK

Volgens Heineken staat het iedereen vrij om een keuze te maken als het gaat om drank. Dat meldde de brouwer woensdag in een reactie op ‘bottlegate’ op het EK Voetbal, waar ook Coca-Cola slachtoffer van was.

De twee drankmerken hebben flink last van eenvoudige gebaren van wereldsterren. Haalde eerder de Portugees Ronaldo twee flesjes Coca-Cola uit beeld tijdens een persconferentie, waarbij hij opriep om water te drinken. Ook een flesje Heineken verdween uit beeld. De Fransman Paul Pogba zette het flesje alcoholvrij bier dinsdag buiten de spotlights neer.

De verklaring van Heineken sluit aan bij die van de UEFA die na het Coca-Cola-incident bijna hetzelfde zei. Evengoed zal de kwestie niet lekker hebben gevoeld voor de brouwer. Coca-Cola was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Pogba’s actie kwam enkele uren nadat Heineken op Twitter een grap had gemaakt over Ronaldo’s voorkeur voor “agua”. De incidenten doen vragen rijzen over de geschiktheid van bepaalde merken als sponsors van professionele sporten. Ook benadrukt dit de groeiende invloed van individuele sporters wier acties een enorm publiek bereiken via sociale media. Alleen Ronaldo heeft al zo’n 299 miljoen volgers op Instagram.

Beleggers lijken zich nog niet heel druk te maken over de acties van de voetballers. Coca-Cola stond woensdag lager, maar dat was in lijn met het algehele sentiment in New York. Het aandeel Heineken sloot in Amsterdam bij de koplopers in de AEX-index.