INretail: winkels moeten blijven inzetten op online

Winkels hebben in de coronatijd veelal ingezet op onlineverkoop door bijvoorbeeld een webwinkel te bouwen of met sociale media aan de slag te gaan. Ook nu de coronacrisis ten einde loopt, moeten ze daar op blijven inzetten, stelt branchevereniging INretail. Daar is echter ook geld voor nodig en veel ondernemers zitten door de crisis juist in de schulden.

INretail voorziet de meeste groei voor winkels via internet de komende jaren. “De band met de klant start al thuis”, zegt directeur Jan Meerman van de brancheorganisatie die stelt dat de overgrote meerderheid van de winkeliers al contact met klanten heeft via sociale media als Facebook en Instagram. Ruim de helft heeft een eigen webwinkel.

Desondanks vindt een op de vijf winkeliers onlineverkoop moeilijk te organiseren. Dat is lastig, want “de consument is in coronatijd nog digitaler geworden”, weet Meerman.

Om de groeikansen die dat oplevert te kunnen pakken, zullen winkeliers moeten investeren, maar dat gaat voor veel kleine bedrijven niet vanwege de schulden door de crisis. INretail pleit daarom voor lange afbetaaltermijnen bij schulden door corona.