Moederbedrijf Douwe Egberts koopt Australisch koffiemerk

Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts neemt het Australische Campos Coffee over. Daarmee wil JDE Peet’s, het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf dat bijvoorbeeld ook achter koffiemerk L’Or en theemerk Pickwick zit, zijn positie in dat land versterken. Hoeveel JDE Peet’s betaalt voor Campos is niet bekendgemaakt.

Campos bestaat sinds 2002 toen het met één café en één koffiebranderij startte. Inmiddels heeft het bedrijf naast het merk Campos ook het merk Sacred Grounds en is die koffie te krijgen in 600 cafés door heel Australië. Ook verkoopt het bedrijf zijn koffie via supermarkten, waar het afgelopen jaar tijdens de coronapandemie sterker op inzette.

Vorig jaar was Campos Coffee goed voor een jaaromzet van zo’n 50 miljoen Australische dollar, omgerekend een kleine 32 miljoen euro. JDE Peet’s behaalde in 2020 een omzet van 6,7 miljard euro.