‘Nieuw onderzoek naar aanleg IJzeren Rijn’

Nederland werkt mee aan een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe treinverbinding van Antwerpen naar het Ruhrgebied. Dat schrijven verschillende Belgische media. Eerder zag Nederland een heropening van die zogenoemde IJzeren Rijn niet zitten omdat het oude tracé door een natuurgebied loopt.

Ook een route via Venlo kon niet op veel steun rekenen vanuit de Nederlandse politiek, mede door lobby vanuit de haven van Rotterdam. Dat er toch een nieuwe kosten-batenstudie komt, heeft te maken met een aantal zaken die vijf jaar geleden nog niet speelden. Zo is er de stikstofproblematiek en zijn er nieuwe milieu-eisen, waardoor goederenvervoer per spoor interessanter wordt. Ook moet worden gekeken of de nieuwe lijn ook voor personenvervoer kan worden gebruikt.

Bronnen rond het onderzoek spreken van een “voorzichtige opening” die door Nederland wordt geboden. De nieuwe studie wordt gezamenlijk betaald door Nederland, Duitsland en België.