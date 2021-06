Ook autobouwer Volvo Cars kijkt naar ‘fossielvrij’ staal

Autobouwer Volvo Cars gaat in navolging van truckproducent Volvo de mogelijkheden bekijken om auto’s te produceren van ‘fossielvrij’ staal. Dat is staal dat is geproduceerd zonder dat daarbij fossiele brandstoffen zijn gebruikt. Volvo Cars gaat daarvoor, net als zijn voormalige zusterbedrijf, een samenwerking aan met staalfabrikant SSAB.

SSAB gaat het benodigde staal maken in een proeffabriek in het Noord-Zweedse Luleå die op waterstof draait. Daarvoor werkt de staalfabrikant, die vorig jaar nog interesse toonde in de overname van Tata Steel in IJmuiden, samen met ijzerertsbedrijf LKAB en energiebedrijf Vattenfall. In 2026 moet de productie op commerciële schaal beginnen.

Het maken van staal is nu nog een zeer vervuilende bezigheid. De hoogovens draaien op cokes, een soort steenkool. Door met schone energie opgewekte waterstof als brandstof te gebruiken, kan dat veel schoner.

Volvo Cars wil met het groene staal zijn CO2-voetafdruk verkleinen. Het bedrijf wil ook overstappen naar het louter maken van elektrisch aangedreven auto’s. Samen met zusterbedrijf Polestar kondigde het eerder al aan ook naar de eigen productieprocessen en die van toeleveranciers te willen kijken om vergroening te bewerkstelligen.