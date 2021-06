‘Ziekteverzuim bij bedrijven daalt, nog wel hoger dan normaal’

Het ziekteverzuim bij bedrijven is in mei licht gedaald. Het gaat om de eerste afname sinds januari dit jaar, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare op basis van eigen cijfers. Volgens de organisaties betekent dit dat de piek in het verzuim als gevolg van de derde coronagolf achter de rug is.

Het ziekteverzuim zakte naar 4,3 procent, van 4,5 procent in april. Daarmee blijft het verzuim nog wel fors hoger dan voor de pandemie gebruikelijk was in deze periode van jaar. In mei 2019 bedroeg het ziekteverzuim bijvoorbeeld 3,9 procent.

Hoewel het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt en het merendeel van de werknemers na corona snel weer aan het werk kan, drukt corona nog steeds zijn stempel op de verzuimcijfers. Volgens de arbodiensten, beide onderdeel van de HumanTotalCare groep en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers, houdt een kleine groep mensen langere tijd klachten. Het aantal dagen dat deze personen met zogenoemde Long (langdurige) Covid afwezig zijn loopt op.

ArboNed en HumanCapitalCare zien buiten het verzuim door corona een daling in het overige ‘reguliere’ verzuim. “De voordelen van thuiswerken spelen hierin hoogstwaarschijnlijk een rol. Ondanks het verplichtende karakter, heeft een aanzienlijke groep werkenden hierdoor een betere balans gevonden tussen werk en privé”, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.