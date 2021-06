‘Chinese markttoezichthouder bekijkt taxi-app Didi Chuxing’

De Chinese taxi-app Didi Chuxing, die naar de beurs in New York gaat, wordt onderzocht door de Chinese kartelautoriteiten om te zien of het bedrijf concurrentieregels heeft geschonden. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Daarmee lijkt China zijn campagne om de macht van technologiebedrijven in het land aan banden te leggen verder door te zetten.

Het onderzoek wordt gedaan door marktwaakhond SAMR. Die kijkt of Didi oneerlijke manieren heeft gebruikt om kleinere rivalen uit de markt te drukken. Ook wordt onderzocht of het prijsmechanisme dat Didi gebruikt bij zijn taxidiensten wel transparant genoeg is. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.

Eerder namen de Chinese autoriteiten ook al grote techbedrijven als Alibaba en Tencent onder de loep, met ook maatregelen om hun machtige marktposities aan te pakken. Webwinkel Alibaba kreeg ook hoge boete opgelegd. Eerder werd ook al de beursgang van Alibaba’s dochteronderneming en financieel dienstverlener Ant Group op het laatste moment door Chinese toezichthouders tegengehouden.

Vorige week werd bekend dat Didi Chuxing zijn beursgang op Wall Street dit jaar wil doorzetten. Mogelijk wordt het bedrijf daarbij gewaardeerd op 100 miljard dollar, waarmee het de grootste beursgang in New York van dit jaar kan worden. Een belangrijke investeerder in de taxidienst is het Japanse SoftBank. Naar verluidt kijkt het bedrijf ook naar een notering in Hongkong, op een later moment.