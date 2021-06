CNV blij met autocontract VDL Nedcar, plaatst wel kanttekeningen

Vakbond CNV noemt het contract dat autofabrikant VDL Nedcar heeft gesloten voor de bouw van elektrische auto’s van de Amerikaanse start-up Canoo “positief nieuws”. “Medewerkers in Born willen continu weten wat hun toekomst wordt als het contract met BMW afloopt. Dit is nog niet voldoende, maar geeft perspectief en daar zijn mensen naar op zoek”, zegt vakbondsbestuurder Robert Wonnink.

VDL Nedcar was op zoek naar nieuwe opdrachtgevers nadat BMW besloot geen auto’s meer door VDL Nedcar te laten bouwen, maar de productie van de eigen auto’s en die van dochtermerk Mini naar eigen fabrieken over te hevelen. De productie voor het Duitse merk loopt tot eind 2023 en zal niet in het geding komen door de nieuwe opdracht, stelt VDL Nedcar.

CNV hoopt dat het contract als een katalysator werkt voor andere partijen die met de autobouwer praten. VDL Nedcar bevestigde al met andere partijen in gesprek te zijn. Details daarover zijn nog niet bekend. Het kabinet heeft VDL Nedcar de afgelopen tijd geholpen met de zoektocht naar een nieuwe klant, zei minister Stef Blok (Economische Zaken).

Volgens Wonnink moet voor de nieuwe auto’s een nieuwe productielijn gebouwd worden. Wat dat betekent voor de werkgelegenheid is nog onbekend. Voor de duizend auto’s die tegen eind 2022 geproduceerd zullen worden, zijn ongeveer 1100 mensen nodig, zegt Wonnink. Momenteel werken ongeveer 4500 mensen in Born. De vakbond hoopt eind dit jaar meer duidelijkheid te hebben over het aantal banen.

In 2023 moet de productie van de Canoo-auto’s naar 15.000 stuks. Canoo wil zeker tot 2028 auto’s door de Limburgse autofabrikant laten bouwen. Canoo heeft een elektrisch platform ontworpen waarop het verschillende soorten auto’s kan bouwen, zoals een bezorgbusje of een pick-uptruck. Bij VDL Nedcar zal het zogeheten Lifestyle Vehicle worden gebouwd, een SUV met plaats voor maximaal zeven personen en een bereik van 400 kilometer op een volle batterij.

De Provincie Limburg noemt het contract een “belangrijke stap richting de toekomst” en wijst ook op het perspectief dat dit contract geeft voor de werkgelegenheid en aan de ondersteuning van de economie in Limburg. Daarnaast past het plan om elektrische auto’s te gaan bouwen ook in de visie van de provincie voor innovatie en duurzaamheid in de regio.

Vakbond FNV sluit zich aan bij CNV. “Dit is positief nieuws en betekent in ieder geval tot 2028 werk voor 1100 mensen”, zegt een woordvoerster. De bond spreekt ook de hoop uit dat het contract “een aantrekkende werking heeft op andere merken”. Het contract zou volgens de bond zelfs een soort vliegwiel kunnen zijn voor het aantrekken van andere innovatieve autotechnieken, zoals auto’s op zonne-energie of waterstof.