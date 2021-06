Dr. Martens boekt door onlineshoppen hogere omzet in coronatijd

Het bekende Britse schoenenmerk Dr. Martens heeft het afgelopen boekjaar een hogere omzet behaald, ondanks de wijdverbreide winkelsluitingen tijdens lockdowns. Een sterke groei van onlineverkopen van de laarzen en schoenen met kenmerkende dikke zool compenseerde die problemen in de winkelstraat.

De opbrengsten stegen in het boekjaar dat liep tot eind maart met 15 procent tot 773 miljoen pond, omgerekend bijna 902 miljoen euro. Daarbij namen de onlineverkopen van de schoenen toe met 73 procent. De brutowinst, waar belastingen, afschrijvingen, rentes en eenmalige kosten nog niet van zijn afgeschreven, steeg met meer dan een vijfde tot 224,2 miljoen pond.

Het zijn de eerste jaarcijfers die het schoenenmerk publiceert sinds zijn beursgang. Door alle kosten die het bedrijf maakte voor de stap naar de Londense beurs daalde de nettowinst tot 35,7 miljoen pond, ruim de helft minder dan een jaar eerder.

Topman Kenny Wilson van Dr. Martens verklaart dat het bedrijf al voor de coronacrisis, die consumenten wereldwijd versneld naar webwinkels dreef, had geïnvesteerd in digitale verkoopkanalen. Om het imago van de schoenenmerk te bewaken, wil het bedrijf in de toekomst bovendien met minder winkeliers samenwerken. Met de overgebleven winkelbedrijven wil het de banden vervolgens aanhalen, zodat “kwaliteitspartners” ontstaan die het merk goed in de markt kunnen zetten.

De eerste laarzen en schoenen van Dr. Martens werden al in de jaren veertig van de vorige eeuw ontworpen door de Duitse legerarts Klaus Märtens. Het merk werd daarna omarmd door arbeiders en later door allerlei subculturen, van punks tot skinheads. Tegenwoordig bereiken ze ook een breder publiek. Dr. Martens is onder andere bij groepen milieubewuste consumenten populair, mede dankzij hun vegan versies van schoenen.

Bij zijn jaarcijfers kondigde het bedrijf dan ook nieuwe duurzaamheidsdoelen aan. Zo wil Dr. Martens voor 2030 per saldo geen extra CO2 uitstoten. Tien jaar later zal het merk alleen nog schoenen van duurzame materialen maken.