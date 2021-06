‘Economie Italië kan dit jaar ruim boven 5 procent groeien’

De economie van Italië kan dit jaar een groei van ruim boven de 5 procent laten zien. Dat hebben Italiaanse overheidsfunctionarissen gezegd. Daarmee zou de groei sterker uitkomen dan de meest recente voorspellingen van de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Italiaanse centrale bank.

Volgens de functionarissen is dat te danken aan de voortgang van de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus en de sterkere groei van de wereldeconomie. Vorig jaar kromp de Italiaanse economie met bijna 9 procent door de pandemie en de lockdowns. Om bedrijven te steunen trok Rome een bedrag van 190 miljard euro uit. Het Zuid-Europese land krijgt de komende jaren ook nog meer dan 200 miljard euro aan steungelden van de Europese Unie.

De Italiaanse overheid heeft vooralsnog een voorspelling voor een groei met 4,5 procent voor 2021, maar minister van Economische Zaken en Financiën Daniele Franco gaf onlangs aan dat dit cijfer waarschijnlijk opwaarts zal worden bijgesteld. De Italiaanse centrale bank kwam recentelijk met een update en rekent nu op circa 5 procent. De OESO hanteert een prognose voor een groei in Italië van 4,5 procent en de Europese Commissie een plus van 4,2 procent.

Spanje, dat eveneens hard is geraakt door de coronacrisis met een krimp van bijna 11 procent in 2020, zou dit jaar ook sterker kunnen herstellen dan eerder gedacht. Topvrouw Ana Botín van de grote Spaanse bank Banco Santander rekent voor dit jaar op groei die boven de 8 of 9 procent kan uitkomen. De Spaanse centrale bank hanteert tot dusver een schatting van een plus van 6,2 procent.