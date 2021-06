Ook Britten sluiten compromis in vliegtuigdispuut met VS

Het Verenigd Koninkrijk is in navolging van de Europese Unie ook tot een compromis gekomen over het slepende conflict over subsidies over en weer voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. Eerder kwamen ook Brussel en de Verenigde Staten tot een vergelijk in de kwestie die al zeventien jaar speelt.

Europa en de VS beschuldigden elkaar jarenlang van het oneerlijk bevoordelen van hun vliegtuigfabrikanten. Ze hebben elkaar voor miljarden euro’s en dollars aan strafmaatregelen opgelegd omdat Washington volgens de Europeanen Boeing illegaal steunt en Airbus, gezamenlijk eigendom van Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, volgens de VS illegale subsidies ontving.

De EU en de VS zeiden eerder de strafmaatregelen voor een periode van vijf jaar te bevriezen. In die tijd moet een structurele oplossing worden gevonden. De Britten en de Amerikanen sloten nu een soortgelijke overeenkomst.