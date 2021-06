Productie bij Audi en Volvo in België stilgelegd door chiptekort

De autofabrikanten Audi en Volvo hebben in België te kampen met productieverstoringen door het wereldwijde chiptekort in de auto-industrie. Bij de fabriek van het Duitse Audi in Brussel ligt de productie donderdag en vrijdag stil en bij de fabriek van het Zweedse Volvo in Gent ligt die volgende week plat.

Een woordvoerder van Audi in Brussel gaat ervan uit dat het aanbod aan chips de komende maanden onzeker blijft en dat verdere productie-aanpassingen dus niet uitgesloten kunnen worden. “Maar het lijkt erop dat het dieptepunt van de crisis bereikt is”, zegt hij. “We verwachten verbetering in de tweede helft van het jaar.”

Volgens de Europese brancheorganisatie voor autotoeleveranciers (CLEPA) hebben de chiptekorten wereldwijd de productie van een half miljoen auto’s vertraagd. De organisatie denkt dat de effecten van het tekort tot in 2022 merkbaar zullen zijn, al lijkt het ergste inmiddels achter de rug. CLEPA roept op tot een Europese oplossing voor het tekort. De Europese auto-industrie haalt volgens CLEPA 60 tot 70 procent van de benodigde chips uit China en Taiwan.