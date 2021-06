Rabobank vindt geen koper voor Belgische spaarbank

Rabobank heeft geen koper kunnen vinden voor zijn onlinespaarbank in België. Daarom heeft het financiële concern besloten de activiteiten zelf te beëindigen. De spaarrekeningen zullen op 1 juli volgend jaar worden stopgezet.

Rabobank maakte eerder al bekend niet verder te willen met Rabobank.be. Ook in Duitsland wil de bank af van zijn onlinespaartak. Het gaat om de laatste Europese landen waar de bank naast Nederland actief was als spaarbank voor particulieren. Wat er precies met het Duitse onderdeel gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

De activiteiten zijn door de lage rente een stuk minder rendabel geworden, vandaar dat dit werk niet meer zo interessant is voor de bank. Dat laatste gold in België niet alleen voor Rabobank. De afgelopen maanden is “intensief maar tevergeefs” gezocht naar een geschikte overnemer van de activiteiten.

De spaarbank had in België eind vorig jaar zo’n 228.000 klanten en in Duitsland 285.000. Als het onderdeel in België wordt afgebouwd, dreigen de 55 mensen die er werken hun baan te verliezen. Rabobank verontschuldigt zich tegenover zijn klanten voor de hinder die zij kunnen ondervinden. Komende tijd zal de bank goed uitleggen hoe de beëindiging van de activiteiten in zijn werk gaat.

De laatste tijd worden bij meerdere financiële partijen spaaractiviteiten opgeheven in verband met het ongunstige renteklimaat voor de banken. Zo werd onlangs bekend dat verzekeraar Aegon gaat stoppen met Aegon Sparen. ABN AMRO kondigde vorig jaar al aan de stekker te trekken uit onlinedochter Moneyou.