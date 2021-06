Techbedrijven weer in trek op wisselvallig Wall Street

Techbedrijven behoorden donderdag bij de grote winnaars op een verder wisselvallig Wall Street. Een deel van de beleggers is door het rentebesluit van de Federal Reserve gerustgesteld dat er voorlopig nog geen renteverhoging komt en richt zich weer op groeiaandelen. De afgelopen tijd keerden veel beleggers zich juist af van dergelijke bedrijven uit angst dat centrale banken de rente zouden verhogen en de snelle groei van de koersen daardoor een knauw zou krijgen.

De Fed maakte weliswaar bekend eerder dan eerder gedacht de rente te willen verhogen, maar desondanks gebeurt dat pas in 2023. Dat is ver genoeg weg om de sfeer bij techinvesteerders te stuwen. Bedrijven als Apple (plus 1,3 procent), Microsoft (plus 1,4 procent) en chipbedrijf Nvidia (plus 4,8 procent) werden hoger gezet. Chipproducent AMD werd 5,6 procent hoger gezet na berichten dat de Europese Unie geen bezwaar heeft tegen de overname van Xilinx (plus 4,9 procent) door dat bedrijf.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,6 procent, op 33.823,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging een fractie omlaag tot 4221,86 punten. Techbeurs Nasdaq won daarentegen 0,9 procent en sloot op 14.161,35 punten.

Het Duitse biotechbedrijf CureVac verloor 39 procent van zijn waarde. Het coronavaccin van het bedrijf bleek slechts 47 procent effectief bij een test. Daarbij wijst het bedrijf erop dat van de proefpersonen vrijwel niemand meer de alfa-variant van het coronavirus had, terwijl het vaccin daarvoor ontwikkeld was.

Ook medisch bedrijf Danaher viel op. Die onderneming neemt Aldevron over, dat verschillende producten maakt die nodig zijn voor de productie van vaccins. De koers van Danaher, dat 9,6 miljard dollar neertelt voor de overnameprooi, steeg met ruim 5 procent.

De prijs van koper daalde tot de laagste stand in twee maanden en daardoor gingen ook mijnbouwbedrijven omlaag. Freeport McMoRan verloor 5,2 procent. Newmont ging 7 procent omlaag.

Start-up voor elektrische pick-ups Lordstown Motors daalde opnieuw 4,4 procent. Het bedrijf, dat eerder deze week de topman en financieel directeur zag opstappen nadat die hadden gelogen over de prestaties van de onderneming, moest toegeven dat er geen bindende toezeggingen zijn om pick-ups te kopen.

De euro was 1,1902 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie ging 1,7 procent omlaag en een vat werd voor 70,91 dollar verhandeld. Brentolie werd 1,81 procent goedkoper en kostte 73,01 dollar per vat.