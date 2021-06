VDL Nedcar gaat auto’s bouwen voor Amerikaanse start-up Canoo

Autoproducent VDL Nedcar gaat elektrische auto’s bouwen voor de Amerikaanse start-up Canoo. De productie begint eind 2022 met duizend stuks, maar een jaar later moeten dat er al 15.000 zijn. Canoo wil zeker tot 2028 auto’s door de Limburgse autofabrikant laten bouwen.

Het Amerikaanse Canoo heeft een elektrisch platform ontworpen waarop het verschillende soorten auto’s kan bouwen, zoals een bezorgbusje of een pick-uptruck. Bij VDL Nedcar zal het zogeheten Lifestyle Vehicle worden gebouwd, een SUV met plaats voor maximaal zeven personen en een bereik van 400 kilometer op een volle batterij.

VDL Nedcar was op zoek naar nieuwe opdrachtgevers nadat BMW besloot geen auto’s meer door VDL Nedcar te laten bouwen, maar de productie van de eigen auto’s en die van dochtermerk Mini naar eigen fabrieken over te hevelen. De productie voor het Duitse merk loopt tot eind 2023 en zal niet in het geding komen door de nieuwe opdracht, stelt VDL Nedcar.

Wat de nieuwe opdracht voor gevolgen heeft voor de werkgelegenheid kan een woordvoerder nog niet zeggen. “Het is allemaal heel vers. Bovendien zijn we een contractproducent en hangt het aantal auto’s dat we voor BMW bouwen ook af van de marktvraag.”

Minister Stef Blok van Economische Zaken noemt het “goed nieuws voor VDL, zijn medewerkers én de regionale economie van Limburg”. De bewindsman is vooral blij met de zekerheid die de nieuwe overeenkomst biedt. Het kabinet heeft VDL Nedcar de afgelopen tijd geholpen met de zoektocht naar een nieuwe klant, benadrukt hij. Het contract met Canoo is het “eerste, goede resultaat” dat is geboekt, aldus Blok.

Het bedrijf heeft als doel om voortaan meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd te hebben. Daarbij kijkt het onderdeel van industrieconcern VDL naar gevestigde fabrikanten en start-ups. Volgens VDL lopen er gesprekken met meerdere gegadigden.

Voor de gelijktijdige productie van Canoo-voertuigen en Mini- en BMW X1-modellen zou eigenlijk nieuwbouw nodig zijn op het fabrieksterrein in Born. Daar is nog geen vergunning voor, dus denkt VDL eraan om “tijdelijke huisvesting” op te zetten. Tesla maakte bij de productie van de Model 3 in de Verenigde Staten ook een tijd lang gebruik van een productielijn in een tent.