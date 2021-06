Danske Bank houdt vast aan verbod op handel in bitcoin

Danske Bank houdt vast aan een verbod op de handel in bitcoins en andere cryptomunten op zijn platformen, ondanks de toenemende interesse van klanten in digitale valuta. Dat meldt de grootste bank van Denemarken op zijn website.

Danske Bank wijst op het gebrek aan transparantie en regelgeving bij de cryptohandel en de sterke prijsschommelingen van digitale valuta. Verder is ook het hoge energieverbruik bij het minen van cryptomunten in strijd met de doelstellingen van het financiële concern om duurzaam te bankieren.

“We erkennen dat er een aanzienlijke wereldwijde markt is voor cryptomunten en dat veel klanten die interessant vinden. Maar als financiële instelling hebben wij een zeer voorzichtige houding tegenover digitale munten”, zo staat in een verklaring. Danske Bank wordt door toezichthouders in Europa en de Verenigde Staten onderzocht voor witwaspraktijken en er zijn risico’s dat cryptomunten gebruikt kunnen worden voor criminele transacties.

Ook andere banken in Scandinavië zijn erg terughoudend als het gaat om digitale munten. Zo is er bij de bankengroep Nordea eveneens een verbod op de handel in crypto’s, ook voor werknemers.