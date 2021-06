‘Nog altijd veel mis bij depots PostNL en GLS in België’

Bij de post- en pakketdepots van PostNL en GLS in België is nog altijd veel mis. Bij controles kwam naar voren dat er nog altijd sprake is van inbreuk op de regels. Dan gaat het onder meer om zwartwerk, het ontbreken van arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtredingen van de werkloosheidsregels. De openbaar aanklager zegt in de Belgische krant De Tijd het sluiten van de depots te overwegen.

PostNL en GLS worden in België al vervolgd voor mogelijke structurele sociale fraude bij hun pakjesbezorgers. “Als bij volgende controles bij GLS en PostNL nog inbreuken worden vastgesteld rond zwartwerk en de coronaregels dan overweegt mijn ambt de depots te laten verzegelen, wat bijna overeenkomt met een sluiting”, zegt aanklager Gianni Reale van het Mechelse arbeidsauditoraat in de krant.

Begin mei werd bekend dat het Mechelse arbeidsauditoraat PostNL en GLS op de korrel had genomen, samen met de onderaannemers met wie ze ‘wurgcontracten’ zouden sluiten. Chauffeurs zouden in slechte omstandigheden moeten werken en onderbetaald worden.

Het auditoraat heeft extra dagvaardingen uitgebracht tegen PostNL en er zullen er nog meer volgen, zo klinkt het. PostNL gaf aan dat het zijn volledige medewerking verleent aan het onderzoek, maar nu geen commentaar wil geven. Bij GLS was niemand bereikbaar voor commentaar.

PostNL België is onderdeel van PostNL. Het concern heeft acht pakkettendepots in België. Daarnaast heeft PostNL 450 zogeheten PostNL-punten in het land. In Nederland telde PostNL vorig jaar 25 sorteercentra. Daar komen er dit jaar nog twee bij.