Stevige verliezen op Europese beurzen door nieuwe rentevrees

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige verliezen het weekend in gegaan. Net als op Wall Street leefde ook aan deze zijde van de Atlantische Oceaan de rentevrees weer op. Beleggers zijn geschrokken van opmerkingen van het hoofd van de Federal Reserve van St. Louis. Die heeft gezegd dat hij eind volgend jaar al een renteverhoging verwacht in de Verenigde Staten, wat nog sneller is dan de Fed eerder deze week aangaf bij zijn rentebesluit. Ook vertelde de centralebankier dat de Fed-bestuurders inmiddels praten over een mogelijke verlaging van het tempo van hun opkoopprogramma van obligaties.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,1 procent in de min op 719,63 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 1041,32 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt zakten tot 1,9 procent. Londen verloor 2 procent na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in mei. Beleggers hebben moeite met de boodschap dat de rente sneller omhoog moet. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten en daarmee ook de waardering van aandelen.

Vrijwel alle Amsterdamse hoofdfondsen verloren aan beurswaarde. Aegon was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 5 procent. De verzekeraar, die het grootste deel van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, is erg gevoelig voor de bewegingen van de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties, die na een kortstondige opleving weer een daling lieten zien.

Het aandeel ArcelorMittal zat eerder op de dag nog in de lift. Maar het staalconcern ging met een verlies van bijna 2 procent de handel uit. ArcelorMittal kondigde aan zijn resterende belang in Cleveland-Cliffs te verkopen. Dat is de grootste producent van platgewalst staal in Noord-Amerika. De opbrengst zal worden gebruikt om voor 750 miljoen dollar aan eigen aandelen in te kopen.

Betalingsdienstverlener Adyen (plus 1,7 procent) onttrok zich wel aan de malaise. Ook beursintermediair Flow Traders, die doorgaans profiteert van onrust op de financiƫle markten, zette een koerswinst neer. Het aandeel won in de MidKap een kleine 3 procent. Hunter Douglas steeg bij de kleinere fondsen dik 6 procent. Topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om de raambekleder volledig over te nemen.

Elders in Europa stond CureVac in de belangstelling. De Duitse biotechnoloog veerde ongeveer een vijfde op in Frankfurt. Het aandeel kelderde een dag eerder ruim 40 procent na teleurstellende testresultaten van zijn coronavaccin. De euro zakte tot 1,1860 dollar, tegenover 1,1911 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 71,96 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 73,62 dollar per vat.