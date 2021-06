‘Vakantieparken trekken meer buitenlandse toeristen’

De afgelopen drie weken boeken steeds meer buitenlandse toeristen een plek op een Nederlands vakantiepark voor deze zomer. Het gaat vooral om Duitsers, gevolgd door Belgen. Dat komt naar voren uit een rondgang langs verschillende vakantieparken en toerismebureaus. Vergeleken met voorgaande jaren is het aandeel buitenlandse toeristen wel kleiner, omdat meer Nederlanders in eigen land op vakantie gaan.

De organisaties zeggen dat het aantal boekingen van buitenlandse toeristen stijgt sinds het aantal coronabesmettingen in de landen daalt. Concrete cijfers zijn nog moeilijk te noemen, omdat de boekingen nog binnenkomen. Ook hoeven Duitsers sinds 10 juni geen negatieve PCR-test meer te laten zien of in quarantaine te gaan bij terugkomst, wat het aantal Duitse boekingen vergroot.

“Dat heeft voor een enorme boost gezorgd”, zegt een woordvoerder van vakantieparkketen Roompot, die sinds drie weken veel boekingen binnenkrijgt van Duitsers en ook van Belgen. Ook keten Center Parcs ziet het aantal boekingen van buitenlandse toeristen de afgelopen drie weken toenemen. “We merken een toename sinds het beter gaat met de versoepelingen. Vooral veel Duitsers nemen contact op”, zegt een woordvoerder. Nederlandse vakantieparken kregen ook voor de pandemie vooral bezoek uit de buurlanden, vertellen de organisaties.

Toch is het aandeel buitenlandse toeristen nog niet op hetzelfde niveau als voor de pandemie, zien de vakantieparken. “Er boeken meer Nederlanders dan voorgaande jaren”, zegt de woordvoerder van Center Parcs. “We zien echt dat Nederlanders plekken van buitenlandse toeristen innemen dit jaar”. De vakantieparken verwachten goed vol te zitten deze zomer.

Volgens een woordvoerder van HISWA-RECRON, een branchevereniging voor recreatieondernemers, komen nu meer buitenlanders op de parken af dan afgelopen zomer: “Dat komt ook omdat er nu waarschijnlijk weer meer mag, zoals het gebruikmaken van de horecagelegenheden en het zwembad. Dat maakt de vakantie toch leuker.”

Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, een organisatie die zich richt op het verzamelen van kennis over toerisme in Nederland, gaat het niet in de hele toeristische sector zo goed. “Binnensteden zijn dramatisch rustig, ook hotels zitten vaak niet vol”, aldus een woordvoerder.