Wall Street kent slechtste beursweek sinds februari

Wall Street heeft de beursweek vrijdag met flinke koersverliezen afgesloten. De brede S&P 500-index kende in New York zelfs de slechtste week sinds februari. Rentevrees en zorgen over het afbouwen van monetaire steun drukten duidelijk op het sentiment van Amerikaanse beleggers. Nadat de Federal Reserve een paar dagen terug had aangekondigd dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht, deed het hoofd van de Fed van St. Louis, James Bullard, hier vrijdag nog een schepje bovenop. Hij verwacht eind volgend jaar al een renteverhoging.

De S&P 500 speelde bezien over de hele week 1,9 procent kwijt. Vrijdag eindigde de graadmeter met een min van 1,3 procent op 4166,45 punten. De Dow-Jonesindex verloor verder 1,6 procent tot 33.290,08 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,9 procent in op 14.030,38 punten. Onder meer bankaandelen en oliebedrijven werden minder waard.

De Amerikaanse koepel van centrale banken hield woensdag het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. Bullard denkt evenwel dat de inflatie sneller oploopt dan in de prognoses is voorzien. Dat zou volgens hem een reden zijn om nog sneller met een renteverhoging te komen. Ook vertelde de centralebankier dat de Fed-bestuurders inmiddels praten over een mogelijke verlaging van het tempo van hun opkoopprogramma van obligaties.

Beleggers hebben moeite met de boodschap dat de rente waarschijnlijk sneller gaat oplopen. Als de rente omhooggaat worden schulden namelijk duurder en zullen bedrijven meer geld kwijt zijn aan rentelasten. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten en daarmee ook de waardering van aandelen. Beleggen wordt zo wat minder aantrekkelijk. Wat volgens analisten ook meespeelde bij de dalende koersen was dat er een grote hoeveelheid zogeheten aandelenopties afliepen.

Bij de bedrijven was er aandacht voor Boeing (min 0,8 procent). Het grootste model uit de 737 MAX-groep van vliegtuigbouwer Boeing is vrijdag begonnen aan zijn eerste testvlucht. Daarmee is een nieuwe mijlpaal bereikt bij de terugkeer van de 737 MAX, na twee dodelijke ongelukken met het type en een langdurig vliegverbod.

Adobe werd daarnaast bijna 3 procent hoger gezet. De softwaremaker heeft in het afgelopen kwartaal, dat tot begin juni liep bij de maker van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, de winst flink opgevoerd. Niet alleen werden meer abonnementen verkocht op software voor creatievelingen en software voor het digitaal ondertekenen van bestanden, maar ook data-analysediensten voor bedrijven deden het goed. Dit alles leidde ertoe dat financieel directeur John Murphy nu al voorspelt dat het softwarebedrijf voor een nieuw recordjaar staat.

De euro noteerde op 1,1867 dollar, tegenover 1,1860 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 71,65 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 73,43 dollar per vat.