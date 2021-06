Ook gasprijs stijgt sterk

De prijs van gas stijgt net als die van olie sterk. Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs steeg de prijs van natuurlijk gas naar de hoogste prijs in dertien jaar. Sinds begin dit jaar gingen de prijzen al met ruim de helft omhoog.

Oorzaak van de stijging is de koudere en langer dan normaal durende winter. Gasopslagen in Europa raakten daardoor leeg. Ook de stijgende prijs van CO2-uitstootrechten stuwt de gasprijs. Door een lagere levering van gas uit onder meer Noorwegen en Rusland zal dat ook nog wel even zo blijven.

Veel handelaren houden rekening met een nog verder oplopende prijs. Vrijdag was die 29,40 euro per megawattuur gas, maar een prijs boven de 30 euro lijkt een kwestie van tijd. Bovendien zou er komende winter een gastekort kunnen ontstaan. Nu moeten sommige energiebedrijven al naar kolen overstappen om te zorgen voor genoeg stroom, wat bovendien de groene ambities van Europa onderuit kan halen.

Handelaren kijken nu naar de omstreden Nord Stream 2 gasverbinding tussen Rusland en Duitsland als oplossing voor het gastekort. Mogelijk zou die al voor de winter in werking kunnen worden gesteld, al is dat nog verre van zeker.