Accufabrikant Northvolt gaat samen met Volvo grote fabriek bouwen

De Zweedse accufabrikant Northvolt is een samenwerking aangegaan met autoproducent Volvo. De twee gaan samen een enorme fabriek bouwen in Europa waar accu’s moeten worden gebouwd voor gebruik in de voertuigen van Volvo. De productie daarvan zou over vijf jaar moeten beginnen. Volvo wil vanaf 2030 alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s op de markt brengen.

De fabriek zou een maximale jaarlijkse capaciteit van 50 Gigawattuur krijgen. Daarmee zou Volvo 800.000 auto’s kunnen bouwen per jaar. Behalve de gezamenlijke fabriek gaan Volvo en Northvolt ook een gezamenlijk onderzoekscentrum opzetten in Zweden. Vanaf 2024 koopt Volvo bovendien jaarlijks 15 Gigawattuur aan accu’s in die Northvolt in een Zweedse fabriek produceert.

Accu’s voor elektrische auto’s zijn voor Europese autofabrikanten een belangrijk investeringsdoel. In heel Europa zijn er plannen voor een kleine veertig enorme fabrieken, volgens een rapport van T&E van eerder deze maand.

Northvolt heeft behalve een samenwerkingsverband met Volvo ook al deals met andere auto- en vrachtwagenfabrikanten gesloten. Onder meer Volkswagen, BMW en Scania gingen al met de Zweden in zee.