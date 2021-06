Autosector doet het goed op groene Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winst gesloten. Daarmee maakten ze de zware verliezen van eind vorige week weer wat goed. Met name de autosector deed het goed. Zo gingen bedrijven als het Frans-Italiaans-Amerikaanse Stellantis en Volkswagen flink omhoog. Ook toeleveranciers als bandenproducent Michelin en banden- en onderdelenfabrikant Continental gingen omhoog.

In Amsterdam ging de aandacht uit naar techinvesteerder Prosus. Die kwam met resultaten en won 0,5 procent. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf profiteerde afgelopen boekjaar onder meer van de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging tijdens de coronapandemie. Prosus is een grote aandeelhouder van onder meer maaltijdbezorger Delivery Hero. Verder deed het bedrijf ook goede zaken met zijn andere e-commerce-activiteiten, waaronder het grote belang in het Chinese technologieconcern Tencent.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de plus op 723,77 punten. Vrijdag raakte de hoofdindex nog ruim 2 procent kwijt. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1044,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 1 procent.

Verlichtingsproducent Signify was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 1,8 procent. Fintechbedrijf Adyen sloot de rij met een verlies van 1 procent.

Autobedrijven door heel Europa deden het goed. Stellantis steeg 3,3 procent in Parijs en Volkswagen ging in Frankfurt iets meer dan 3 procent omhoog. Porsche maakte een investering in accutechnologie bekend en werd 3,7 procent bekend. Bandenproducent en onderdelenmakers als Michelin, Pirelli en Continental stegen tot 4,5 procent.

In Londen maakte Morrisons een koerssprong van haast 35 procent. De Britse supermarktketen wees het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Clayton Dubilier & Rice af. Volgens het bedrijf is het bod van omgerekend 6,4 miljard euro te laag. Morrisons is de op drie na grootste supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk. De overnamespeculatie in de sector leidde ook tot koerswinsten bij concurrenten als Tesco en Sainsbury, die tot 3,9 procent stegen.

HSBC daalde 0,7 procent. De Britse bank verkoopt zijn noodlijdende Franse consumententak aan investeerder Cerberus voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De transactie resulteert in een verlies voor belastingen van 2,3 miljard dollar voor HSBC.

De euro was 1,1910 waard tegen 1,1860 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,8 procent tot 72,90 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 74,40 dollar per vat.