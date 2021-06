Bedrijven Noord-Nederland willen snellere verbindingen met regio

Bedrijven in Noord-Nederland willen dat de overheid investeert in snellere verbindingen met de regio. Dat staat in een nieuw visiedocument van VNO-NCW MKB Noord. De ondernemersorganisatie spoort bijvoorbeeld aan tot het realiseren van een plan als de Lelylijn, een spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. En bouw de N33 om tot de A33 naar de Eemshaven en laat Groningen Airport Eelde een aanvulling worden op de infrastructuur, aldus de lobbyclub.

In de afgelopen periode zette de vereniging zich vooral in voor goede en effectieve steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Nu de economie langzaam weer open gaat en er een nieuw kabinet wordt verwacht, wil de organisatie wijzen op belangrijke aandachtspunten van ondernemers uit de drie noordelijke provincies.

De ondernemers opperen ook om innovatiegelden beschikbaar te maken voor het midden- en kleinbedrijf en het Noorden uit te roepen tot koplopersregio voor de energietransitie en circulair ondernemen. Verder willen ze onder meer dat het elektriciteitsnetwerk op bedrijventerreinen wordt versterkt, evenals de digitale infrastructuur voor 5G, 6G en verdere innovaties.

Jaag forse woningbouwopgave aan met gezamenlijk woonplan Noord-Nederland, zo bepleit VNO-NCW MKB Noord ook nog richting de partijen aan de formatietafel. “En neem daarbij de belemmeringen als de stikstofproblematiek weg.” Er zou bijvoorbeeld moeten worden ge├»nvesteerd in grootschalige woonprojecten. Dan gaat het ook om de extra toezegging van 220.000 woningen.