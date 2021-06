Hyundai neemt maker robothonden Boston Dynamics nu echt over

Autoproducent Hyundai neemt robotbedrijf Boston Dynamics over. Dat bevestigt de Zuid-Koreaanse onderneming. Sinds eind vorig jaar gingen er al geruchten dat Hyundai het bedrijf, dat eerder eigendom was van Google-moeder Alphabet, wilde overnemen. Hyundai denkt dat Boston Dynamics’ robottechnologie ingezet kan worden voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en vervoer met kleine vliegtuigjes in stedelijke gebieden.

Hyundai krijgt voor een onbekend bedrag 80 procent van Boston Dynamics in handen. De resterende 20 procent blijft in bezit van Softbank, de Japanse telecomonderneming en techinvesteerder.

Boston Dynamics is onder meer bekend van de tweebenige mensachtige Atlas-robot en de vierpotige hondachtige robots Spot en BigDog. Het bedrijf is voortgekomen uit de universiteit Massachusetts Institute of Technology (MIT) en was van oorsprong een ontwikkelaar van robots voor potentieel militair gebruik. Google kocht het bedrijf in 2013 en verkocht het vier jaar later aan Softbank.

Boston Dynamics boekt naar eigen zeggen geen winst. Video’s van de robots van het bedrijf zijn miljoenen keren bekeken op YouTube. Hyundai maakt zelf al robots voor industrieel gebruik.