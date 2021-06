IKEA Foundation steekt veel geld in vergroenen armere landen

De IKEA Foundation wil de overgang naar duurzame energie ook in armere landen op gang helpen. De goededoelenstichting, die jaren terug werd opgericht door IKEA-oprichter Ingvar Kamprad, werkt hierbij samen met de Rockefeller Foundation. Samen trekken ze 1 miljard dollar uit om te investeren in allerlei projecten met duurzame energie.

Volgens voorzitter Rajiv Shah van de Rockefeller Foundation is er op deze schaal nog nooit eerder een filantropisch initiatief genomen om armere landen aan duurzame energie te helpen. Zijn organisatie zag ruim een eeuw geleden het levenslicht. Wat begon als geesteskind van de Amerikaanse oliemagnaat John D. Rockefeller is inmiddels een van de invloedrijkste maatschappelijke organisaties ter wereld.

Samen denken de IKEA Foundation en de Rockefeller Foundation in tien jaar ongeveer 1 miljard mensen toegang te kunnen geven tot groene stroom. Daarbij richten de twee instanties zich vooral op gemeenschappen die voor hun energieopwekking anders afhankelijk zouden blijven van fossiele brandstoffen. Ook zal het vooral om projecten gaan die gewone investeerders vaak te riskant vinden om geld in te steken.

De vraag wie betaalt om de klimaatverandering aan te pakken, is erg belangrijk als de wereld het oplopen van de temperatuur op aarde binnen de perken wil houden. Arme landen zeggen dat ze financiering nodig hebben als ze hun ambities op het gebied van CO2-reductie willen opvoeren en willen investeren in de technologieën die nodig zijn om van fossiele brandstoffen af ​​te komen. Maar de coronacrisis dreigt roet in het eten te gooien, want rijke landen kunnen momenteel veel geld uittrekken om snel te herstellen terwijl de weg omhoog in armere landen nog uiterst onzeker is.