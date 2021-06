‘Nederland nog koploper in recycling, maar vooruitgang stagneert’

De Nederlandse industrie is nu nog koploper in Europa als het gaat om afvalreductie en recycling. Maar de vooruitgang op dit vlak lijkt te stagneren en hoewel per gemaakt product steeds minder materiaal nodig is, groeit het totale materiaalgebruik in absolute zin nog altijd. Ook de totale hoeveelheid afval neemt de laatste jaren toe, waarschuwen economen van ING in een nieuw rapport.

Nederland recyclet volgens hen bijna driekwart van al zijn zogeheten niet-minerale afval. Er is geen Europees land dat beter presteert qua circulair materiaalgebruik, maar de groei is eruit. Tussen 2010 en 2016 nam het aandeel hergebruikte materialen toe van ruim 25 naar 28,5 procent. Maar tot en met 2019 heeft Nederland vervolgens geen vooruitgang meer geboekt. In andere Europese landen was dat wel het geval, vooral in Belgiƫ.

Volgens ING zijn fabrikanten van minder complexe producten, zoals bouwmaterialen en producten van kunststof, hout en papier, het meest circulair. Producenten van bijvoorbeeld hightechmachines en -apparaten of transportmiddelen scoren nog minder goed. Dit komt onder meer doordat minder bewerkte materialen doorgaans gemakkelijker te hergebruiken zijn. Complexe, samengestelde producten moeten eerst uit elkaar worden gehaald als je ze wilt recyclen.

De deskundigen bij ING stellen dat gericht overheidsbeleid nodig is om circulair produceren echt van de grond te krijgen. Financiƫle prikkels zouden nu nog vaak ontbreken en consumenten hebben volgens de economen over het algemeen geen extra geld over voor gerecyclede producten. Daarom zouden bedrijven zich ook meer op het voorkomen van afval moeten richten en op het verlengen van de levensduur van hun producten. In het rapport wordt ook opgemerkt dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begin dit jaar constateerde dat de levensduur van bijvoorbeeld kleding, wasmachines en laptops de laatste jaren afneemt.