‘Nederlanders laten vaker eten bezorgen tijdens EK-wedstrijden’

Sinds het begin van het EK bestellen Nederlanders meer eten dan normaal. Bezorger Thuisbezorgd.nl ziet sinds de eerste EK-wedstrijd een stijging van 23 procent van het aantal bezorgingen in Nederland ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een deel van deze stijging is te danken aan piekmomenten rondom EK-wedstrijden, met name wanneer het Nederlands elftal speelt.

Uber Eats ziet ook een “significant verschil” in het aantal bestellingen als Oranje speelt. “Met name voor de wedstrijd begint, stijgt het aantal bestellingen aanzienlijk”, vertelt de woordvoerder van het bezorgbedrijf, op basis van de twee voorgaande wedstrijden die Nederland speelde. “Als Oranje vanavond om 18.00 uur speelt, zijn de volumes van bestellingen nog groter.”

Op de avond van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk was de bezorgpiek in de stad Groningen het hoogst, constateert Thuisbezorgd.nl. Daar waren 23 procent meer bestellingen dan vorig jaar. In Utrecht steeg het aantal bezorgingen op de avond van de wedstrijd met 18 procent, in Rotterdam 12 procent. Tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk, won Nederland het ook van hen in het aantal bezorgingen. “Nederlanders plaatsten vijf keer zoveel bestellingen als de Oostenrijkers,” aldus de woordvoerster.

Het populairste eten dat tijdens de voetbalwedstrijden dit jaar tot nu toe wordt besteld, is de frikandel, gevolgd door een pizza margarita en een kapsalon, analyseerde Thuisbezorgd.nl. Bij Deliveroo is de pizza het populairst, gevolgd door een hamburger.