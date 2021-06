Techinvesteerder Prosus daalt op rood Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs ging de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder behaalde in het afgelopen boekjaar recordresultaten, maar werd toch lager gezet. Ook de Europese beurzen gingen verder omlaag na de zware verliezen op vrijdag. De vrees voor een sneller dan verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten hield de markten in de greep. De rentezorgen werden verder aangewakkerd nadat het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, verklaarde dat de Amerikaanse rente mogelijk eind volgend jaar al wordt verhoogd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in het rood op 715,56 punten. Vrijdag raakte de hoofdindex al ruim 2 procent kwijt. De MidKap daalde 1,2 procent tot 1028,85 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

Prosus daalde 1,5 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De techinvesteerder profiteerde afgelopen boekjaar onder meer van de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging tijdens de coronapandemie. Prosus is een grote aandeelhouder van onder meer maaltijdbezorger Delivery Hero. Verder deed het bedrijf ook goede zaken met zijn andere e-commerce-activiteiten, waaronder het grote belang in het Chinese technologieconcern Tencent.

Chipbedrijf ASMI (min 2,9 procent) was de grootste verliezer in de AEX. Staalfabrikant ArcelorMittal kampte met een daling van de metaalprijzen en verloor 2,8 procent. In de MidKap behoorden metalenspecialist AMG en roestvrijstaalmaker Aperam tot de grootste dalers met verliezen tot 2,6 procent. Ook verzekeraar Aegon zette de daling voort en raakte 2,7 procent kwijt. Vrijdag verloor het aandeel al dik 5 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips zakte 1 procent na een adviesverlaging door HSBC.

Morrisons werd een derde meer waard in Londen. De Britse supermarktketen wees het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Clayton Dubilier & Rice af. Volgens Wm Morrison Supermarkets, zoals het bedrijf voluit heet, is het bod van ongeveer 5,5 miljard pond ofwel zo’n 6,4 miljard euro te laag. Morrisons is de op drie na grootste supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk.

HSBC zakte ruim 3 procent. De Britse bank verkoopt zijn noodlijdende Franse consumententak aan investeerder Cerberus voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De transactie resulteert in een verlies voor belastingen voor HSBC van 2,3 miljard dollar.

De euro was 1,1854 dollar waard, tegen 1,1860 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 71,74 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 73,54 dollar per vat.